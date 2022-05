Olivier MANGION

Mes 9 années d'expérience en prévision des ventes des biens de consommation m'ont permis de construire des compétences solides et reconnues dans l'accompagnement du business à anticiper et maximiser ses chances dans un contexte de plus en plus complexe et face à des challenges toujours nouveaux.



Mon enthousiasme et mon aisance à créer des liens sont des qualités qui m'ont permis de de nourrir les prévisions avec des informations pertinentes. J'aime apporter des solutions nouvelles par le biais approches innovantes.



Mes compétences couvrent également les concepts logistiques, les biens de consommations, l'analyse des comportements clients et l'analyse de marché.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Customer Insight

Biens de grande consommation

Prévision des Ventes

Logistique

Analyse de marché