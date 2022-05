Olivier MANSON

Prêt à s'attaquer à de nouveaux challenges que ce soit en tant que consultant Freelance ou bien en tant qu'asset d'entreprise.



Senior Project Manager International (PMP) avec 15 ans d'expérience dans l'industrie des télécoms dans les domaines de la R&D, les Opérations (Supply Chain, Qualité, Achats, Industrialisation) et le déploiement de réseau telecom.



Compétences :

• Management de Projet

• Gestion d'équipes pluridisciplinaires et multiculturelle.

• Organisation Matricielles

• Introduction de Nouveaux Produits en fabrication et dans la supply chain Mondiale

• Gestion du cycle de vie des produits

• Design de supply chain

• Budgétisation

• Planning

• Gestion des couts

• Bilingue Français - Anglais



Mes compétences :

Supply chain management

PMP

Gestion de projet

Gestion de projets internationaux

Chine

Logistique

Achats