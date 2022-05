Olivier MARANDEAU

 Encadrement d’équipe

 Etude, analyse des besoins dans différents domaines d’activité (Commerce, Contrôle de gestion, Ressources Humaines)

 Conseil, assistance et formation des utilisateurs

 Facilité d’adaptation, qualité d’écoute et relationnelle





Mes compétences :

Microsoft Access

Visual Basic for Applications

Visual Basic

UML/OMT

EDI EANCOM

SAP

Remedy

Personal Home Page

Oracle

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Merise Methodology