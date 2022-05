Olivier MARCADÉ

Je suis à l'écoute de nouvelles opportunités me permettant d'évoluer dans une société dynamique et novatrice, proposant des perspectives d'avenir.



Je suis autonome, polyvalent, dynamique, créatif, passionné et je possède une forte expérience dans différents domaines (métiers du bar, communication, événementiel, informatique, sonorisation et design). Je m'adapte rapidement à un environnement de travail.



J'aime apprendre et partager mes connaissances.



Mes compétences :

Informatique

Analyse technique

Construction bois

Electronique

Communication

Design sonore

Marketing

Infographie

Gestion administrative

Gestion des stocks

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Service client

Design graphique

Service bar