Olivier MARCHAND

Compétences techniques

• Procédés: revêtements épais minces, élaboration des matériaux, fabrication additive, technos émergentes...

• Connaissance des milieux universitaires et industriels (microelectronique, médical, énergie…

• Métaux et alliages, céramiques et polymères



Compétences transverses

• Management opérationnnel et transverse

• Gestion de projets

• Veille technologique et stratégique, brevet

• Orientation et direction R&D

• Formation en management (JRBI)

• Anglais: courant / Allemand: interméd. B2



Mes compétences :

Gestion de projet

Direction technique

Microélectronique

Science des matériaux

Caractérisation des matériaux