Olivier MARCHAND

Français, et expatrié durant 14 ans au Québec (Canada), je suis expérimenté dans des environnements multiculturels et multisectoriels : forestier, construction, minier, agricole, agro-alimentaire, sports, assurances…



Développeur d'Affaires en Import-Export.

Plus de 25 ans d'expérience: Sourcing / Achats / Ventes / Développement (France & Canada).



Spécialiste des zones: Asie - Amériques - Europe.



Anglais et Espagnol courants.

Mobilité Totale (Nationale et Internationale).



Avec mes diverses expériences dans la relation client auprès de particuliers et d'entreprises (France et Export), les challenges réalisés durant mon parcours professionnel me confortent dans mon souhait d’intégrer un métier qui réunit l’ensemble des connaissances et compétences acquises pour les mettre au service d’une société qui soit en adéquation avec mes attentes.



Grace à mon vécu et mes expériences au Canada (Québec principalement) et en France, je peux me proposer pour créer, développer et gérer une succursale / filiale:

* en France, pour une compagnie Canadienne / Québécoise qui veut développer son marché sur l'Europe;

* ou au Québec, pour une société Française (Européenne) qui veut développer son marché sur l'Amérique du Nord.

Soumettez vos idées !



Mes compétences :

Animation d'équipe

Salons internationaux

Leadership

Commerce international

Relationnel

Achats internationaux

Distribution B2B

Business development

Marketing produit

Sourcing international