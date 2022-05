Olivier MARCHAND

Après une formation technique et de nombreuses années de management de services production/maintenance, j'ai préparé un MASTER d'administration des entreprises afin d'avoir une vision globale sur la gestion d'un centre de profit.



La gestion, le management, l'amélioration de productivité et la technique sont mes points d'intérêts.



Mes compétences :

Technique

Maintenance

Industrie

Production

Management

Gestion et management

LEAN MANUFACTURING

Gestion de projet