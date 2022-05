Olivier MARCHAND

Formation supérieure en management des entreprises

Expérience probante en audit de gestion, et management opérationnel de pôle au sein de différentes directions : financière, contrôle de gestion, achat et logistique avec une vision globale de l'entreprise.

Management de la performance | Management opérationnel d’équipe collaborative

Elaboration et évolution des processus, développement des synergies internes et externes

Garantir la performance, la qualité de service dans le respect des orientations stratégiques et accompagner au changement

Conduire des projets d’optimisation de l’organisation et des activités (procédures, outils, système d’information) et participer à des missions transverses (EDI)



Mes compétences :

Management

Lean management

Gestion du stress

Service client

Organisation professionnelle

Gestion de projet

Esprit analytique