Responsable Qualité et Conformité de Portavita.



Portavita développe, commercialise et met en œuvre un système d’information de santé entièrement basé sur le Web, le DMS (système de gestion des maladies chroniques), qui soutient, de façon multidisciplinaire, le traitement intégral des personnes atteintes de maladies chroniques. Le système est utilise pour la surveillance et le traitement de plus de 500.000 patients aux Pays Bas, Suriname, Curaçao et Russie.



Basé sur les remarques d’éminents médecins et de leurs patients, Portavita développe les différents modules du système, y compris ceux pour le diabète, l’asthme/BPCO, la gestion du risque cardio-vasculaire et l’anticoagulation (CVRM).



Olivier Marchesini est responsable pour la qualité et la conformité des services de Portavita (dispositifs médicaux (CE et Fédération de Russie), certificats Iso 13485, 14971, 27001 ). Dans ce cadre il participe a divers groupes de travail de l'ISO sur les software médicaux (president de la plateforme SAMD Pays Bas (NEN-ISO), Expert CEN Health and Wellness Apps, membre de la commission des normes sur la sécurité de l'information dans la santé (NEN-ISO)).



Il a été aussi coordinateur interne de deux projets de recherche Européens (FP7): Commodity12 sur la télésurveillance des Diabètes de type 1 et type 2 et AXLe sur le développement d’analyse de Big Data.



Monsieur Marchesini a fait carrière dans le conseil et l’informatique dans le secteur de la santé.

Comme directeur Recherche et Développement d’une caisse d’assurance maladie il a participé à la création de l’entreprise Portavita qui s’est développée comme un fournisseur de télésurveillance des maladies chroniques et dont il a été le manager export pour les pays Francophone. Dans cette fonction il a travaillé deux ans entre autres sur la France pour le développement du marché.



Son expérience en services de consulting lui apporte la connaissance nécessaire pour le développement d’un marché ainsi que le pilotage de projets complexes.



Trilingue (Français, Néerlandais et Anglais) il réside depuis 1982 aux Pays Bas. Il est âgé de 60 ans.



Mes compétences :

Management

Business development

Qualité des dispositifs médicaux

Trilingue NL FR En