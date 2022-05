Olivier MARCHON

Avec plus de 20 ans d'expérience en Direction Commerciale, j'ai acquis une expertise sur la Transition Numérique, les Solutions & Services Informatiques en e-Administration, e-Santé sur le secteur Marché Public/Santé/Social.



Mes actions reposent sur des activités transverses sur les offres : Services informatiques (Conseil, AMOA, MOE, Infra, Digital, ...), Solutions informatiques, Gestion des Bases de Données Sociales, Logiciels, Back Office Métiers, Conseil, Dématérialisation, Editique & Archivage Electronique, IOT, Signature Electronique, Vote multicanal...



DOCAPOST – GROUPE LA POSTE – Mai 2004 – Mai 2018.



Direction Commerciale Secteur Public Santé Social: 45 Millions € CA en 2017.

New Business : 10 M€ CA (2017).

Management 5 Commerciaux.

Directeur Grands Comptes (Ministères et Organismes Sociaux).



Mes compétences :

Appels d'offres

Business strategy

Grands comptes

Business development

Direction de programme

KAM

Management

Direction commerciale

Business management

Market Research

Budgets & Budgeting

Customer Relationship Management

Army

Back Office

Entreprises - Option Management

LinkedIn

Salesforce.com