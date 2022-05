Titulaire d’un diplome nationnal en art plastique (DNAP) de l'école des beaux arts (de Poitier spécialité imagerie numérique), j’ai depuis plus de dix ans eu l’occasion de mettre à profit mes connaissances artistiques et techniques et d’en acquérir de nouvelles.

Les nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles ayant fait appel à mes services m'ont permis d'explorer diverses specialités comme la modélisation, les textures, le shading, les fx , le lighting,... mais plus que celà, on a pu me confier la supervision des effets spéciaux sur plateau de cinéma et de publicité. J’ai eu en charge la supervision de projets 3d dans leur intégralité. Par ma pratique de la photographie, du dessin, de la peinture, du maquettisme, du graphisme, on m'a fait intervenir sur diverses recherches artistiques.

Expérimenté, organisé et à l’écoute, je peux encadrer une équipe, mais aussi fabriquer, construire et mener un projet en solo ou en coopération.



Spécialisations : infographie 3d, supervision de projet, photographie, illustration, design.



http://www.olivier-marci.com/



https://www.linkedin.com/in/olivier-marci-901b7526/



http://www.imdb.com/name/nm2986933/?ref_=fn_al_nm_1



Mes compétences :

Illustration 3D

Rendu 3d

Modélisation 3D

Animation 3D

Dessin 3D

3D

Dessin animé

Dessin

Photographie industrielle

Photographie publicitaire

Retouche photo

Photographie

Adobe Photoshop

Autodesk Maya