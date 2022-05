Olivier MARCY

Bonjour,



Marcy Olivier

46 ans

Marié

deux enfants





(Création de ma société le 26 Juillet 2010)



je suis technicien soudeur depuis 1987.

Après l'institut de soudure, je me suis orienté dans la robotique mais toujours en restant dans le métier du soudage.

création d'une EURL dans l'assistance soudage et robotique en Juillet 2010 , programmation sur produits client, formation et conseillé en programmation IGM et CLOOS,

Formation en soudage robotisé et/ou automatisé dans les procédés de soudage 131, 135, 136, 137, 141, 121 et 122. Je forme également dans ces procédés de soudage en manuel avec obtention de Qualification de Soudeur. Mise en place de QMOS avant validation par un organisme agréé.

Je pense également investir dans du matériel pour les vérifications d'étalonnage des générateurs de soudage.

Je cherche un partenariat pour une formation KUKA ce qui me donnerait '' une troisième corde à mon arc'', je suis ouvert à toutes propositions.



Vous êtes intéressés par mes services, contactez moi.



e-mail : contact@robotique-soudage.com

PORTABLE : 06.58.76.20.12



Mes points forts:



Par ma formation et mon évolution de profil, je sais amener un produit et le suivre à un niveau et une conformité suivant un code de construction.

Ma crédibilité.

Ma fidélisation.

Mon honnêteté.





Mes points faibles:



Les langues étrangères.

Autres.



A bientôt, merci pour votre lecture



olivier



Mes compétences :

Automatique

Conception

Conseil

Formation

Maintenance

Montage

Programmation

révision

Robotique

Soudage