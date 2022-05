Olivier MARCO

Je suis en charge des ventes et du marketing pour une organisation comprenant des activités Grossistes, déposiataires, et de distributions.

Mon travail comprend:

-Délivrer le budget des ventes et la profitabilité associée

-Construire un business Plan et ajuster les organisations

-Collaborer échanger les meilleures pratiques dans un espace multi -culturel Européen

-Construire une stratégie de distribution autour du groupe Plus pharmacie



Mes compétences :

Business planning

Pricing

Organisation d'entreprise

Distribution B2B

Gestion financière

Management

Marketing

Stratégie commerciale

