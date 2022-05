Olivier MARIN

Actuellement en recherche active, je postule principalement à des postes de comptable et/ou une partie gestionnaire de paie.

J'ai une expérience de 13 ans dans les Travaux Publics et 7 ans dans le secteur Médico Social comme comptable unique et gestionnaire de paie.

En 2017 et 2018, j'ai exercé différentes fonctions dans des entreprises privées et 1 collectivité publique.

Pour avoir assuré successivement le suivi comptable de plusieurs sociétés, j'ai acquis des compétences approfondies de tous les aspects de la comptabilité (générale et analytique), de la finance (trésorerie) ainsi que la gestion du personnel.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Bulletins