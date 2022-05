Olivier MARINX

De formation scientifique (doctorat en sciences - biologie moléculaire), j'ai quitté mon métier de chercheur chez Elf (Centre de recherche de Labège Innopole (31)) en 1995 pour créer ma propre société en 1995 (Altissimo SA). Changement radical puisque je me suis tourné vers un métier lié à ma pratique sportive favorite, l'escalade.

Après avoir beaucoup travaillé sur le concept de salle d'escalade (inconnu en France en 1995), nous sommes actuellement le leader Français de la salle d'escalade avec 10 sites répartis dans le sud de la France (Marseille,Tarbes, Albi, Avignon, Lille: Franchise; Toulouse (2) et Montpellier (2), Nantes: Nom propre). Mon projet, c'est de multiplier ce concept de salles d'escalade à travers la France et l'Europe, en nom propre et en franchise.



Mes compétences :

Escalade

Franchise

Maitrise d'oeuvre