Olivier MARQUÈS DE BRITO

D'une idée á un projet, de l'élaboration d'un projet á la création d'une entreprise, je me plonge actuellement dans le monde excitant et enrichissant de la création d'une start up avec ambition et illusion.



Barcelone, ville internationale, multiculturel et gastronomique est le point de départ de cette aventure.



Nous offrons aux amoureux de la gastronomie barcelonaise une plateforme web permettant de partager et trouver en un click les meilleurs ingrédients que l'on puisse utiliser en cuisine. Grâce á la collaboration de Chefs et bloggers vous pourrez profiter d'excellents conseils pour élaborer vos petits plats.



Mes compétences :

Business development

Vente

Marketing

Développement commercial

Organisation

Sport

ERP

Informatique

Management