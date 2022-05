Olivier MARTEL

Après plusieurs années passées au sein d'un grand groupe, j'ai créé un cabinet de conseil en recrutement basé sur une approche et des méthodes très qualitatives.



Il n'est pas nécessaire d'avoir forcément une idée originale pour réussir sa création d'entreprise. Il est parfois préférable de s'appuyer sur une offre et un marché bien rodé en proposant une démarche qui elle est originale.



Passionné par le métier du recrutement, je développe la société dans un souci de pérennité, aussi bien dans la relation avec nos clients qu'au quotidien pour le cabinet.



Aujourd'hui, de nombreux clients nous font confiance dans des secteurs d'activités et des métiers très différents.



Mes compétences :

Chasse de têtes

Commercial

Conseil

Conseil commercial

Recrutement