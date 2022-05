Olivier MARTIN

Madame_ Monsieur

Je suis à la recherche d’un poste de formateur en Basse Normandie en cdd > 4 mois et CDI et serais ravi de contribuer par ma motivation et mon enthousiasme au développement de votre établissement.

Mon expérience professionnelle et mes compétences actuelles sont partagées entre maîtrise technique, prise d'initiative et management d'équipe. Mon parcours m'a permis de développer mon sens de l'organisation et de la méthode.

Intégrer vos équipes me donnerait l'occasion de vous démontrer l'étendue de mes compétences dans le domaine de la paie, du contrôle de gestion, de la comptabilité, de l'audit interne, management, et gestion des administrations.

Disponible le 01 août 2017, un entretien préalable serait l'occasion de vous faire part en détail de mes motivations et de mes aptitudes.

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.



Email: personnel : martinolivier19740820@gmail.com

Téléphone (1) : 06-62-89-60-00



Mes compétences :

Logiciel de la banque de France: BAFI CREDIT

gestion de la base du CA: ORACLE

Logiciel fiscal, social, comptable: SAGE KOALA

Environnement Windows

budgets

Sage Accounting Software

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Consolidations

Business Objects

Audit