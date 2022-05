Olivier MARTIN

Bonjour,



L'essentiel de mon parcours professionnel est en lien avec l'animation de réseaux commerciaux sous enseigne, et le développement des relations commerciales avec des prescripteurs. (Architectes et Bureau d'étude pour les activités du second œuvre, établissement financier...)

Par ces compétences, j'ai acquis une expertise dans la gestion, le suivi budgétaire et comptable...



la conduite de réunions, de conseil / Assemblée générale sont des acquis que j’entretiens en qualité d'élu et de formateurs dans une Entreprise Enseignement Pédagogique (Temps partiel) pour transmettre mon expérience mais aussi actualiser mes compétences opérationnelles et de manager.



J'apprécie de pouvoir faire évoluer une équipe, un projet. Être actif, innovant dans un monde en mouvement.

J'ai, ces dernières années, suivi différentes personnes pour les conduire vers la réussite de leurs objectifs d'examen ou concours.



Vous avez besoins d'être secondé, j'ai les réponses pour vous apporter le soutien et la rigueur nécessaire à votre réussite de votre entreprise en matière de gestion, suivi budgétaire, écoute et gestion du futur.



Mes compétences :

Sciences humaines et sociales

Fiche de paie

Direction de centre de profits

Conseil en communication

Management

Contrôle budgétaire

Comptabilité