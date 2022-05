Olivier MARTIN

- Qualité :



• AMDEC

• Analyse Fonctionnelle

• Amélioration continue des tâches : Méthode des « 5S »

• Outils de la qualité (Brainstorming, QQOQCP, Diagramme de Pareto, Logigramme, Diagramme d’Ishikawa)

• Gestion de projet (Planification, Evaluation financière, Etudes de faisabilité)

• ALSTOM POWER SERVICES : Ingénieur Qualité

o Organiser la communication sur la satisfaction client et assurer le suivi en lien avec la qualité projet et le service commercial,

o Piloter les projets d’amélioration gérés par les services de l’unité (coûts de non qualité, retour d’expérience, satisfaction clients),

o Animer les démarches de jalonnement projet (tracker check listes) et de gestion des risques (AMDEC) pour les projets de l’unité,

o Aider à la constitution des dossiers de conformité.

• EDF-CIT : Ingénieur QSE sur chantier (TAC)

o Processus de management EDF,

o Bilan accidentologique,

o Amélioration des indicateurs de sécurité

• EDF-CIT : Suivi des installations de surface d’un stockage de gaz souterrain

o Préparation du projet aux certifications ISO9001 et ISO14001

o Mise en place du Retour d’Expériences du projet

o Gestion des revues documentaires



- Mécanique :

• Mécanique des solides déformables

• Conception mécanique (Catia V5, SolidWorks)

o Ingénierie virtuelle s’appuyant sur des nomenclatures, des dessins industriels et des modèles CAO

o WESTING HOUSE : conception d’équipement de démantèlement

• Calcul de structure sous NASTRAN SIEMENS NX-7

• Outils de conception d’un produit : cotation fonctionnelle (ISO), lecture et réalisation de plan, modélisation surfacique, prototypage



- Disponible immédiatement





Mes compétences :

Ingénierie

SolidWorks

Mécanique

Gestion de projet

Qualite