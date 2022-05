Olivier MARTIN-SAINT-ETIENNE



Né le 22 Décembre 1955 à VICHY



2 Enfants



q UNE TRIPLE FORMATION :



ü JURIDIQUE : .Maitrise en Droit public ( CLERMONT 1 )



.Maitrise en Droit Social ( PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE )





ü GESTION DES RESSOURCES HUMAINES



. 3° Cycle de Relations Sociales ( CELSA PARIS )





ü MANAGEMENT DES ORGANISATIONS



. MBA de L’ESCP.





q UNE DOUBLE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :





12 ans en qualité de DRH .



14 ans en tant qu’ AVOCAT CONSEIL EN DROIT SOCIAL.





Spécialiste des relations collectives du travail et des institutions représentatives du personnel, a effectué de nombreuses restructurations dans les secteurs industriels (Metallurgie) et des services (Logistique ) .



Avocat de PME et de grands groupes internationaux il a crée le département Cadres supérieurs et dirigeants, (Contrats, Négociations de départ ) au sein de sa société d’avocat conseil.



q UNE ACTIVITE D’ENSEIGNANT :



- Intervenant dans le programme de formation des élèves infirmières ( CROIX ROUGE)

- Intervenant dans le programme des MASTERES de L’ESCP-EAP



q VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE :



- Vice président des anciens MBA ESCP .

- Ancien compétiteur et entraineur de ski ( AUVERGNE )

- Ancien compétiteur de voile et moniteur.

- Golfeur ( hcp 17 )