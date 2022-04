Gilles TAPIA

Directeur Général de filiale, services financiers et technologiques

Expérience approfondie des fonctions de Direction Générale

Pratique de la Direction de PME, et de la restructuration d'entreprise

Expertise et pratique des métiers de l'édition logicielle et de l'exploitation bancaire

Expertise des métiers et techniques bancaire, notamment dans les domaines du crédit et des paiements



Mes compétences :

Back Office

direction des operations

Direction générale

Organisation

Paiements

Restructuration

Restructuration d'entreprise

Services financiers