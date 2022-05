Olivier MARTINELLI

Dirigeant d'une entreprise spécialisée dans la distribution de fournitures de bureau et de consommables informatique de 20 personnes, nous connaissons depuis notre arrivée sur internet une croissance annuelle à 2 chiffres.

Nous livrons aussi bien des particuliers, des Pme et des grands groupes via un réseau de commerciaux sédentaires dédiés.

Je me tiens à la disposition de tous les membres de la communauté Viadeo pour tous renseignements sur notre métier.



Mes compétences :

Papeterie

Vente