Formé par l'une des plus grandes sociétés américaine de communication éxécutive, j'ai travaillé dans une agence de communication corporate, avant de créer Vox Expertis, spécialisée dans la communication stratégique, avec trois associés. Au bout de 3 ans, nous avons revendu Vox expertis, et après une magnifique expérience internationale comme Directeur de la Communication et du Marketing d'EDF Fenice ( Italie, Pologne, Espagne, Russie), j'ai crée Second Voices, agence de relation presse mondiale.



L'agence compte notamment parmi ses clients de grandes sociétés du CAC 40.



Olivier Martinelli



Mes compétences :

Corporate communication

Branding

Relations Presse

Influence

Publicité

Sémiotique/sémiologie