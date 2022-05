Olivier MARTINOT

Responsable opérationnel d'un service dédié au suivi à la commande, ma mission générale est l'accompagnement du client dans la gestion et l'optimisation de sa supply chain.



Ayant la responsabilité d'une équipe, mon quotidien est rythmé par la gestion humaine, aspect de mon activité actuelle que j'ai également pu développer lors des mes activités précédentes en tant que gérant dans le domaine des cafés-hôtels-restaurants.



En inscrivant le développement de la relation clientèle au cœur de notre activité, c'est avec enthousiasme que je considère nos clients comme de véritable partenaires.

Il en va de même avec nos fournisseurs, avec lesquels il m'est demandé de mettre tout en œuvre pour servir nos objectifs : l'optimisation de la chaine logistique de notre clientèle.



Nos activités s'appuient sur des systèmes informatiques développés et adaptés aux besoins définis par nos clients.Charge à moi de les mettre en place et de les paramétrer en conséquence avec un seul lite-motiv : les optimiser afin de répondre au plus près au exigences de nos clients.



Le maintien de l'activité et le suivi de nos clients est une tache quotidienne qui me tient à cœur, mais celle-ci s'accompagne également de la recherche de nouveaux clients susceptibles de pouvoir bénéficier de nos services.



je suis intimement convaincu qu'il est nécessaire de faire bénéficier d'un accompagnement du client dans la gestion de ses flux import/export et que le transitaire ne doit pas ce contenter d'être un tiers en charge du transport.

La clé c'est : développer un partenariat pour aboutir sur une relation gagnant/gagnant pérenne.



Mes objectifs :



- Mettre au service d'une équipe mes capacités à encadrer et à motiver.



- Relever le challenge du développement d'activité.



- Devenir un spécialiste de la gestion de la supply chain.



Mes compétences :

Motivation d'équipe

Suivi clients

Optimisation process

Développement commercial

Account management

Service client

Transport

Import

Vente

Dynamisme

Logistique

Humour