Olivier MARTINS

Installé récemment dans le département des Bouches du Rhône, je viens d'intégrer une entreprise compétente et ambitieuse dans le métier de l'informatique et plus précisément dans le domaine des systèmes et réseaux.



Passionné et motivé, je fais de mon mieux pour mettre à disposition mon sens du service.



Je suis diplômé du BTS Informatique de Gestion spécialisé dans l'administration de réseaux locaux d'entreprise, et d'un Bac Professionnel en Micro-Informatique et Réseaux, Installation et Maintenance. Tous les deux acquis en alternance.



C'est une chance pour moi de rejoindre cette équipe dynamique pour améliorer mes compétences en installation et maintenance de serveurs, d'équipements actifs, et de postes de travail.



Mes compétences :

Nagios

Exchange 2010

VirtualBox

Linux Debian

Citrix XenApp

HP procurve

Windows 7

Exchange 2003

VNC

Active directory

Wmware Workstation

Cisco Routeurs

Windows server

Cisco Firewall

Real VNC

Cisco Switches

Kaspersky

Avamar

Mc Affee

Windows xp

DameWare

Linux " ubuntu

Office

Symantec Backup Exec

Réseaux LAN

Technicien

Systèmes d'information