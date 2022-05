Olivier MARTIRE

Bonjour, je suis le gérant du cabinet MC Courtage, spécialiste de la protection sociale.



Je réalise des audits auprès des dirigeants et indépendants, quel que soit leur statut, et pour leurs salariés. J’interviens entre autre sur les domaines de la prévoyance, la complémentaire santé et la retraite mais également sur l'assurance chômage, la garantie associés, les indemnités de fin de carrière...



J’analyse vos contrats et je vérifie qu’ils soient adaptés à vos besoins. Je réalise des préconisations sur les garanties, mais également sur le choix de votre statut et la ventilation de votre rémunération.



Vous avez tous des problématiques spécifiques, je suis là pour les identifier et y répondre grâce à plus de 40 partenaires qui me permettent de vous proposer un conseil objectif et adapté et d’être votre seul interlocuteur.



Et au delà d’un simple conseil, c’est un véritable accompagnement que je vous propose en ajustant dans le temps nos recommandations à l’évolution de vos situations personnelle et professionnelle et à l’arrivée de nouvelles solutions sur le marché.



La plupart de mes prospects ne connaissent ni leur revenu en cas d’arrêt de travail, ni leur futur revenu de retraité. Alors posez vous la question…







