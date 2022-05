Olivier MARTZ

Ingénieur en hydraulique urbaine depuis plus de 10 ans dans un bureau d'étude fortement implanté en région Lorraine, mon activité principale couvre toutes les phases de maîtrise d'oeuvre (de la conception à la réalisation) d'opérations liées au domaine de l'eau et de l'assainissement et notamment :



- Conception et suivi de collecteurs de transfert, de postes de refoulement EU tout débit,

- Conception et suivi de réseaux d’adduction ou stations de pompage d’eau de 1 à 2500 m3/h,

- Conception et suivi de réservoirs d’eau potable, d’équipements électromécaniques, télégestion, supervision et automatismes,

- Etudes et suivi de station de traitement d'eaux usées et eau potable (neuf et réhabilitation),

- Etudes et suivi d'usine de traitement de déchets,

- Etudes et suivi de travaux spécifiques (Travaux miniers, réhabilitation de château d’eau, forages verticaux et horizontaux)





Mes compétences :

Eau

Environnement

AutoCAD