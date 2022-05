Olivier MAS

Issu de l’ESC Grenoble , j’ai orienté ma carrière dans le domaine des achats et de la logistique et mis mes compétences aux services de différents groupes tel que Vale (2ème Opérateur miniers au monde) ou bien le Groupe Jeandot Nouvelle-Calédonie (Importateur exclusif des marques Porsche, Range Rover, Audi, Jaguar...). J’ai vécu 25 ans en dehors de métropole du aux mutations de mes parents ce qui m’a permis de vivre dans plusieurs pays (Egypte, Corée, Indonésie, Liban…). Cette expérience très enrichissante tant au niveau humain qu'au niveau intellectuel, me permet aujourd'hui d'être en mesure de m'adapter rapidement à chaque situation et d'avoir une très bonne ouverture à l'international.



Si vous société est à la recherche d'une personne efficace, polyvalente avec un sens développé pour l'optimisation et la performance n'hésitez pas à me contacter. Disponible immédiatement, je serais ravi de discuter avec vous de mes motivations ainsi que de la maniére dont je souhaite exploiter mes compétences au sein de votre entreprise lors d’un prochain entretien.





Mes compétences :

Computer

Purchasing

Project management