Vanessa BALLATORE

Nouvelle venue dans la fonction de DRH à temps partagé, je propose d'accompagner des PME dans leurs enjeux RH : recrutement, amélioration de la communication interne, fidélisation des collaborateurs, montée en compétence du management intermédiaire, mise en place et animation du CSE, etc.

De manière plus opérationnelle, polyvalente, je suis capable d'intervenir sur les différents sujets RH dans vos entreprises en Gironde !



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Gestion des compétences

Recrutement

Gestion des carrières

Marketing RH

Contrôle de gestion

Paie

Droit social

Gestion budgétaire

Partenaires sociaux

Formation professionnelle

Management

Accompagnement RH

Gestion de projet

Relations sociales

Analyse

Rémunération

Conduite du changement

support au management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino