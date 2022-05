Artiste Peintre, Olivier Masmonteil étudie à l’École des beaux-arts de Bordeaux de 1996 à 1999.

En tant que peintre, il se consacre exclusivement au genre du paysage1. Tout en s’offrant à voir dans une diversité de traitement, ses peintures déclinent une unité thématique dont le paysage est tout à la fois le fond et la forme, le sujet et l’objet, le contenu et le contenant2.

Artiste globe-trotter, il réalise en 2012 son deuxième tour du monde en Asie3 (Inde, Thaïlande, Vietnam) et en Amérique du Sud (Chili, Brésil).

depuis 2012 il a ouvert un nouveau chapitre consacré au plaisir de peindre. Avec comme sujet le nu , la nature morte …..