Olivier MASSE

ACHATS & CONSEIL

– Analyse des données financières / Diagnostic global des processus achats

– Recommandations de plans d’actions sur les achats indirects et prestations intellectuelles

– Mission opérationnelle d’optimisation et de réduction des coûts

– Marketing Achats : analyse de marchés/produits, sourcing, Mise en œuvre d’appels d’offres sur cahier des charges, négociation, développement de contacts à haut niveau



PÉRIMÈTRES ACHATS TRAITES :

– Prestations intellectuelles : Agences de marketing et communication, événementiel ; Assistance à maîtrise d’ouvrage ; Maîtrise d’œuvre dans le domaine des Systèmes d’informations et du bâtiment.

– Système d’information : Infogérance, intégration, hébergement, PC, Telecom, …

– Techniques : Facilities Management : Ascenseurs, détection incendie, nettoyage, climatisation, vêtement de travail, distribution (quincaillerie, électricité, mobilier scolaire et de collectivités) …

– Services Généraux : Location longue durée de véhicules, voyages et déplacements, Impression, fournitures de bureau, …



MANAGEMENT

– Coordination et animation d’intervenants internes et externes

– Déclinaison opérationnelle, individuelle et collective, des objectifs

– Management direct d’une cellule opérationnelle (une à trois personnes) : Recrutement, évaluation, suivi individuel



MARKETING

– Maîtrise des mécanismes et des techniques promotionnelles et de marketing direct ainsi que de leur cadre juridique

– Maîtrise de la chaîne graphique et des techniques d’impression



Mes compétences :

Achat

Communication

Conseil

Marketing

Gestion de projet

Formation

Coaching

Achats

Facilities Management

intérim management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Adobe Photoshop