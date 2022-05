Paul GIRAUD

Bonjour,



Après 19 années d'expériences professionnelles dans les achats et approvisionnements au sein d'entreprises prestigieuses comme Bouygues Construction (3 ans) et Vinci Energies (16 ans), ma volonté et ma détermination me poussent à continuer mes recherches dans une structure achats.



En 2011, j'ai eu l'opportunité d’intégrer le GIE Bouygues Construction Purchasing en tant que technicien approvisionnements pour le second oeuvre sur tout le quart sud est de la France. J'ai, en outre, réalisé une mission de cinq mois au cœur du chantier du Stade Vélodrome à Marseille où j'ai réalisé tout les achats de gros oeuvre.



De 1995 à 2011 j'ai été responsable logistique pour une entreprise de 30 personnes de Vinci Energies. Je m'occupais des approvisionnements chantiers, des achats (Contrats Cadres, Négociation, reporting...), des achats hors production, de la gestion d'un magasin.



En recherche active, je souhaite maintenant, mettre à disposition mes compétences, achats et approvisionnements, au service d'une nouvelle entreprise.



Je vous invite à me contacter pour de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Approvisionnements

Microsoft Office

Achats

Négociation

EProcurement

Microsoft Word

Microsoft Excel

SAP

Sourcing

Logistique