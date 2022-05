Paul GIRAUD

Actuellement en Master Marketing, Communication et Stratégies Commerciales à l'INSEEC Bordeaux, j'ai acquis des compétences dans diverses domaines: vente, gestion, marketing, communication, management... Mon cursus d'école de commerce m'a permis de découvrir et d’apprécier les métiers en liens avec le marketing opérationnel, marketing stratégique et trade marketing. J'ai pu développer une importante sensibilité produit / consommateur au cours de mes différentes expériences et aimerais aujourd'hui m'orienter vers des fonctions de management et de stratégie.



Mes compétences :

Relation client

Manager

Communication

Marketing

Création d'entreprise

Droit des affaires

Rigueur

Fibre optique

Télécommunications

Internet

Stratégies commerciales

Promotion