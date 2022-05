Olivier MASSON

Attaché territorial titulaire - 10 ans d'expérience en développement de projets d'envergure.

De formation universitaire - ancien élève de Khâgne B/L "lettres et sciences sociales".





EVENEMENTIEL/COMMUNICATION/MULTIMEDIA



- Référent communication numérique de la Fabrik'

- Community Management : Page Fb La Fabrik' - Twitter @LaFabrik_Evry - Snapchat La Fabrik'

- Veille multimédia

- Organisation des Journées Jeunesse (Evry 2013-2014-2016)

- Organisation du Festiv'arts (Moissy-Cramayel 2010-2011)

- Coordination du Forum Logement des jeunes sénartais ( 20 partenaires - 300 personnes)

- Animation et Développement d'un espace publique numérique

- Organisation de concerts, de festivals (fête de la musique...)





CONSEIL/EXPERTISE



- Préconisations en matière de politique et de communication jeunesse

- Orientations au sujet de nouveaux projets de fonctionnement/conduite au changement

- Veille prospective pour un Projet Educatif Local

- Conseil budgétaire/rationalisation des coûts et recherche de moyens d'évaluation

- Argumentaire sur le développement des nouveaux moyens de communication à destination de la jeunesse

- Conseil au développement d'une nouvelle stratégie de communication





GESTION DE PROJET



- Elaboration et Mise en oeuvre du nouvel équipement municipal de coworking jeunesse "la Fabrik'-révélateur de Talents"d'Evry (investissement de 100 000 euros)

- Mise en place d'un Point Information Jeunesse municipal

- Montage de formation en lien avec les partenaires de l'emploi et de l'insertion professionnelle

- Pilotage du dispositif "Aide au Départ Autonome" (budget 6000 euros)

- Coordination d'échange jeunesse dans le cadre d'un jumelage franco-allemand municipal



Mes compétences :

Politiques publiques

Conseil

Expertise technique

Gestion de projet

Communication événementielle

Community management