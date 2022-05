Senior Sales Executive ServiceNow

Mail : olivier.matge@servicenow.com 0683537718



Commercial chez hybris (groupe SAP), omni commerce en B2B/B2C

Commercial chez CA technologies sur l'offre Application Delivery (CA Lisa / iTKO / Nolio)

Commercial chez CA technologies sur les solutions de gestion de portefeuille et projets (Clarity PPM), Ingénieur d affaires chez Oracle (2 ans) sur CRM On Demand (banques / Assurances en SaaS) et lancement activité commerciale sur Oracle GRC (Gouvernance, Risques et Conformité)

Ingénieur d affaires chez Microstrategy (1 an) sur le secteur Retail & CPG

Directeur comptes stratégiques SAP France (13 ans), au sein d'une structure EMEA : SAP Premier Customer Network (SAP PCN).

J ai par ailleurs au cours de ma carrière chez SAP pris avec succès de nombreux jobs, tels que ventes de services, team leader finance, consultant, contrôleur de gestion...ce qui me donne une vue très complète des différents métiers chez un éditeur.



Mes compétences :

Account management

Business

Business Intelligence Management

Global account management

Management

Microsoft Business Intelligence

MicroStrategy

Sales

SAP

Software Sales