Olivier MAU

Mécanicien avionique hélicoptère et de piste:

Accueil des aéronefs, remise en oeuvre des hélicoptères, de leurs instruments de bord et du pilote automatique, diagnostic de pannes et dysfonctionnement, maintenance et réparation, contrôle et vérification du bon fonctionnement, pose, dépose, commande et contrôle de pièces, mesures de contrôle électronique de navigation et de radio, application des consignes de sécurité, application de la documentation technique en anglais, lecture et compréhension de l'anglais technique, contrôle de l'outillage, vérification de l'état de l'hélicoptère et de son aptitude au vol (tests au départ et au retour), contrôles techniques réguliers (à 25 heures / 50 heures / 200 heures de vol), ravitaillement des appareils, équipement et mise en oeuvre de l'appareil, tractage des hélicoptères et aéronefs, vols de contrôle avionique, mise à jour de la documentation technique.



Contrôleur :

Contrôle avionique (hélicoptères PUMA, FENNEC, SUPER PUMA), comparaison des données aux référentiels industriels, renseignements des fiches de contrôles pour interventions de remise en état de l'appareil.



Expert Technique :

Interface entre l'utilisateur et le fabricant industriel sur système d'arme complexe, analyse et examens des différents faits techniques de matériel sensible confidentiel défense, réception et inventaire des rapports de dysfonctionnements, relations et communication avec les fabricants pour la mise en oeuvre des garanties, suivi de la réclamation et de la documentation d'utilisation et des améliorations mise en place, contrôle et expertises des modifications, expertise technique, réunions.



Formation :

Accueil des nouvelles recrues, écoute, tutorat, initiation et formation aux métiers militaires et avioniques (mécanique),information du livret de parrainage, répartition et contrôle de l'exécution des tâches, évaluation des nouvelles recrues et suivi de la progression.



Sécurité, sauvetage :

Astreintes, montage d'alertes opérationnelles (Search & Rescue, Moyens Actifs de Sécurité Aérienne), mise en oeuvre d'aéronefs en état d'urgence, treuillage de personnels, assistance du pilote pour le guidage, phraséologie et vocabulaire technique, analyse des situations, gestion des spécificités de l'environnement, gestion du stress, travail de précision, simulation d'interventions, interventions d'urgence, sauvetages.



Mes compétences :

Electronique

Mécanique

piste