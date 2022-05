Avec 17 ans d'expérience dans le monde de l'Internet et plus de 15 ans de compétences développées et appliquées à la création et à l'optimisation de plateformes e-commerce pour de Grandes Marques (Informatique, Luxe, Banque, Textile, Téléphonie...).



J'ai aujourd'hui acquis une expertise dans les domaines suivants :

- Recommandation stratégique de solutions e-commerce,

- Élaboration de stratégies : single, omni ou multi channel,

- Pilotage & gestion de projets e-commerce complexes internationaux,

- Management et organisation d'équipes,

- Création et optimisation des "Mix Monétique"

- Optimisation des performances et des KPI e-commerce,

- Conseil et accompagnement UX/UI.



Pour visualiser l'ensemble de mon parcours : https://olivier-mau.com



Mes compétences :

Marketing

Stratégie web

Ergonomie web

Projet web

E-Commerce

UX / User experience

Ergonomie

Communication

Ecommerce

Web 2.0

IHM

Ebusiness

Webmarketing

Référencement

Html/css

Axure

Management

Agile Development