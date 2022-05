Olivier MAUPIN

Expérience de 10 années en tant que Directeur du Contrôle de Gestion dans un environnement complexe, matriciel (multi entités / activités / sites) et international (Time Warner, Liberty Global, Cephalon, Teva).

• Création et gestion d’équipe à différents stades du cycle de vie de l'entreprise: start up, croissance, maturité et restructuration

• Implication directe dans des opérations de Fusion-Acquisition, d'intégration et de restructuration financière

• Conduite de projets concernant les départements financiers et opérationnels, les systèmes et les process

• Contrôle Interne



En tant que manager au sein de Directions Financières de groupes internationaux, développement de compétences spécifiques afin de:

• mettre en place ou améliorer la fonction Contrôle de Gestion en optimisant les process financiers (reporting, budget, forecast, business plans…) et les systèmes d’information

• être « business partner », support et challenger des départements opérationnels pour atteindre les objectifs stratégiques





Mes compétences :

Audit

Contrôle de gestion

Contrôle financier

Fusion Acquisition