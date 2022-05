Olivier-Maurice Thomas PEINTRE

L’atelier fait partie intégrante de mon monde intérieur : ce que je vois et ce que je vis. J’aime mener le spectateur vers l’intimité de cet autre univers, celui de la forme, de la lumière et du silence. Pour moi, il est essentiel de capter cet éclat de lumière qui anime ma composition, faisant résonner et vibrer les couleurs aussi bien que les ombres.



Est-ce que je peins ce que je vois ? Je ne m’attache pas aux détails, mais me laisse surtout guider par la lumière, c’est elle qui façonne les formes qui naissent sous mes pinceaux, leur donne vie et densité /matière.



Je peins d’atelier en atelier, captant des instantanés de vie : modèles, autres artistes au travail, natures mortes, sculptures, sellettes et chevalets. Je m’inscris ainsi dans la lignée de tous ces artistes qui ont peint leur atelier à travers les âges, nourrissant notre imaginaire de leur quotidien de peintre.



L’atelier.





Lieu secret,

Où l’œuvre se crée.

Je suis seul...



Parfois, j’invite d’ailleurs

Des admirateurs.

Ils deviennent modèles

Et amis fidèles…



Fleurs, pots, bouteilles,

Tout est pêle-mêle

Dans un fatras.

Je peins ce que je vois.



Les couleurs denses

Se mélangent.

Puis, mes toiles

Se dévoilent.



Un dialogue naît.

La peinture parle…

Avec celui qui la regarde.



…



L’atelier,

C’est l’endroit où j’aime peindre…

Et que j’aime peindre…







Olivier-Maurice THOMAS



