Olivier MAYSOUNAVE

2014 - > Responsable Gestion de Configuration Pointe Avant et Tronçon Central A350XWB



2012 - > Responsable Gestion de Configuration Tronçon Central A350XWB



2010 - > Gestion de Configuration Customisation A350XWB

Installation des systèmes optionnels et aménagement cabine pour la pointe avant A350



2008 - > 2010: Chef de Projet aéronautique - Intégration des systèmes sur le programme A350 - Toulouse



2005 - > 2008 : Ingénieur Commercial Grand Compte - Domaine service/ingénierie dans le domaine aéronautique - Toulouse



2001 - 2005 : Ingénieur système aéronautique - Conception et suivi de développement du système de téléchargement centralisé de l'Airbus A380 - Toulouse



2001 : Diplome INSA Toulouse Génie Informatique Industriel - Option Réseaux et Télécommunication



Mes compétences :

Aéronautique

Chef de projet

Installation

Gestion de projet

Ingénierie

Management