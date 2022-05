Olivier MAZARGUIL

Passionné de nouvelles technologies, de formation initiales électroniques et informatiques industrielles, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans un micro entreprise comme interlocuteur technique sur des bornes multimédias. A l'issue de cette expérience,je me suis rediriger vers l'informatique et le support sur des progiciels de gestion de temps,d'activité,interface de paie et contrôle d'accès.



Suite à cette expérience réussi, j'ai décidé en 2004 de me rapprocher de Nantes et de d'approfondir mes compétences Techniques en intégrant NISCAYAH en temps que technicien puis Chargé de Contrats.



Responsables d'un portefeuille client sur la région Nantaise et Vendéenne mes missions étaient variées:



- Maintenance préventives et correctives sur des installations complexes ( réseaux informatiques LAN et WAN, vidéo protection, systèmes intrusion et contrôle d'accès centralisé,solution technique de surveillance, exploitation des installation clients à distance pour la télésurveillance )

- Gestion de projet ( vente de compléments d'installation, respect des marges et de la rentabilité, conception de la solution de sécurité, commandes et suivi du projet depuis IFS, réalisation et support du projet)

- Interlocuteur privilégié du client ( analyse du besoins, réponse, garant de la satisfaction du client).

Durant ces 9 années d'expériences j'ai pu observer la convergences des métiers entre l'électronique de sécurité et l'informatique lié à l’essor d'internet et des technologies TCP/IP.



De cet fait, j'ai décidé en janvier 2013, d'intégrer la formation "Administrateur Systèmes et Réseaux" à l'e

école ENI Informatique afin de compléter mes compétences techniques dans ce domaines.



Mes compétences :

Support client

Windows Server 2003/2008

Video IP

Nagios

Linux

Virtualisation

VLAN et WAN

Routage IP

Réseaux LAN

Windows 7

VoIP/ToIP

Cisco CCNA

Sécurité informatique

Messagerie Exchange 2007

Windows xp

Interphonie

Wan