Qui suis-je ? Que fais-je ? Où vais-je ?



Comme vous avez pu le constater, je m’appelle Olivier Medan.



OM pour les intimes qui, précisons, savent surtout que je suis parisien de cœur.



Journaliste diplômé de l’ESJ Paris, j’ai débuté mon parcours professionnel dans la presse écrite nationale (spécialisation sports) avant de passer sur le support internet, à l’aube de son éclosion, en cofondant et dirigeant plusieurs sites d’informations pionniers, spécialisés dans le football.



Expérience enrichissante qui m’a permis de faire évoluer mes compétences journalistiques et humaines tout en développant des aptitudes inhérentes à la création d’entreprise (gestion globale d’un projet, création et mise en place d’une rédaction, management, gestion administrative et financière, etc.)



Insatiable curieux, j’ai une nouvelle fois tenu à changer de support en 2010 et profiter d’un déménagement dans le sud de la France pour exercer dans l’audiovisuel, cette fois, au sein d’une télévision locale à Marseille, LCM (aujourd'hui TV SUD Provence).



Polyvalent, réactif et autonome, je suis capable de tourner un reportage, rédiger et enregistrer des commentaires, monter une vidéo ou encore présenter une émission.



Je maîtrise également les outils numériques.



Motivé à l’idée de découvrir et d’apprendre de nouvelles choses, tout aussi enthousiaste à l’idée de faire partager ma propre expérience, je suis aujourd’hui à la recherche d’une nouvelle aventure.



Je précise à l'attention des entreprises de plus de 20 salariés que je possède un statut de travailleur handicapé relatif à la loi du 10 juillet 1987.



A bons entendeurs.



P.S : Celles et ceux qui prendront le temps de lire mon profil - je les en remercie par avance - noteront avec étonnement (positif...ou pas !) que certaines expériences professionnelles autres que purement journalistiques ont jalonné mon parcours.



Il s'agit là d'expériences qui m'ont permis de découvrir d'autres horizons, de rencontrer d'autres personnes et d'acquérir d'autres compétences qui me servent au quotidien.