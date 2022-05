Olivier MEKDJIAN

Comment obtenir le meilleur de soi, et le meilleur des autres ?

Pourquoi une relation fonctionne bien, très bien ou pas ?

Passionné depuis toujours par la relation, j'anime de nombreux séminaires et coachings avec un seul objectif, faire progresser attitudes et comportements, changer.



Ma philosophie : on progresse tellement plus vite dans la bonne humeur.



Mes compétences :

Vente

Prise de décision

Gestion du stress

Négociation

Achats

Développement personnel

Management

Coaching

Formation

Conduite de réunion