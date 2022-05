Olivier MENEZ

Passionné par le Web, je suis actuellement intégrateur xHTML/CSS au sein de la société Atecna, société de Conseil et Ingénierie E-business.



Fort de l'expérience de la prestation, je sais m'organiser et m'adapter rapidement à toute situation.



En parallèle de ce CDI, j'ai également été auto-entrepreneur en intégration et développement Web. J'ai ainsi pu gérer et réaliser des projets divers allant du site vitrine statique au site dynamique.



Mes connaissances?

* Intégration / développement

- Très bonnes connaissances du langage xHTML et CSS2.

- Connaissances en HTML5 et CSS3 & Responsive Design

- Connaissances des langage JavaScript, PHP ainsi que du Framework Symofony.

- Notions en JavaScript Orienté Objet, ActionScript 2 et 3 ainsi que des langages de développement ASP et JSP.



* IDE (Integrated Development Environment)

- Très bonnes connaissances des environnements de développement notpad++, DreamWeaver, NetBeans et Eclipse



* Gestion de projets

- Utilisation des outils MS Project et GanttProject

- Rédaction d'expression de besoin et de cahier des charges

- Rédaction de spec et préco



* WebDesign

- Bonnes connaissances des logiciels Photoshop, Illustrator, Flash



Vous pouvez également trouver mon CV en ligne à l'adresse :



