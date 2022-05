Olivier MENGUÉ

Mes multiples compétences en développement et en administration de systèmes me permettent d'être à la charnière entre vos différentes équipes informatiques pour développer les solutions les plus adaptées pour l'intégration et l'installation de vos applications.



Passionné des technologies du web (10 ans de JavaScript, notamment côté serveur et pour l'administration Windows).



Développeur Perl expert (conférences, modules sur le CPAN, commits dans des projets majeurs du CPAN : Dist::Zilla, Win32::*).



Mes compétences :

Javascript

Shell Unix

JAVA

Perl

Développement informatique

Oracle

Administration de bases de données

Go

Swagger

OpenAPI

OpenXML

MySQL