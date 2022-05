Olivier MENU

Responsable des achats, logistique chez HUWER à Barlin (usine de fabrication de camions d’assainissement).

Principales fonctions: calculer les coûts de revient de fabrication par camion.

Informatisation du magasin, de la chaudronnerie et de la comptabilité ( adressage, mini de stock, suivi des flux d'entrées, de sorties pour la vente et la fabrication...).

Choix des fournisseurs et négociation commerciale.

Management des acheteurs et des magasiniers.

Réorganisation et optimisation de la supply chain

Gestion des flux de production et d'achat

Comptabilité

Externalisation de 80% de la préparation chaudronnerie, standardisation, industrialisation

Mise en place de l'ERP CEGID dans tous les services

Atteinte de 100% des objectifs.



Mes compétences :

Vente

Informatique

Marketing

Développement commercial

Distribution

Management

Achats

Macromedia Dreamweaver

Sage Accounting Software