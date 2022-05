Olivier MERCIER

Avec une expérience dans le domaine du revenu management hôtelier en tant que responsable de production comprenant à la fois l’administration des serveurs d’application et des bases de données, leader technique de l’équipe support et de l’équipe interface, je recherche un poste de responsable de bases de données.



Ma formation et mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir des compétences dans les différents domaines de l’informatique (système, développement, base de de données). Mes compétences les plus affirmées sont celles que j’ai pu développer chez Infor EzRMS. Durant plus de 9 années, j’ai fait évoluer l’architecture du produit, passant d’un seul serveur hébergé localement à plus de 70 serveurs en haute disponibilité hébergés chez trois prestataires à travers le mode (Pais, Francfort et Singapour) représentant à ce jour lus de 30To de données. En parallèle, j’interviens en tant que leader technique pour les équipes suivantes :



- l’équipe support qui a pour rôle de régler tous les problèmes techniques liés à la production et l’utilisation de l’application.

- l’équipe interface qui a pour but de développer en C/C++ et en Java, les interfaces entre le produit EzRMS et d’autres produits du monde hôtelier.



Ceci m’a permis d’acquérir une forte expérience dans un environnement très technique et soumis à une forte pression due à la nécessité de haute disponibilité du produit EzRMS.



Mes compétences :

Oracle

Java

C++

J2ee

JavaScript

Microsoft SQL Server

HTML

Tomcat

Apache

Microsoft Windows Server

CSS

AWS

PL/SQL

SQL