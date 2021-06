Olivier MERCIER

Polyvalent, le fil conducteur de mon parcours professionnel reste néanmoins la gestion de la production, la logistique ainsi que les fonctions connexes. J'ai exercé ces fonctions dans des domaines tels que :

- la plasturgie,

- le nautisme,

- la métallurgie



Le rugby, que j'ai eu le plaisir de pratiquer, a cette particularité, plus que tout autre sport selon moi, qu'un individu ne peut rien sans ses coéquipiers. Il en va de même dans le monde industriel où j'essaie de privilégier le travail et l'esprit d'équipe, tout en sachant être autonome.



Mes compétences :

Gestion logistique

Logistique

Management

Métallurgie

Ordonnancement

Planification

Plasturgie

Production

Supply chain

Gestion de la production

Gestion de la relation client

Approvisionnement et achats

Gestion des stocks et approvisionnement