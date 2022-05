Olivier MERCKLING

Bonjour,



J'ai directement intégré après mes études un service d'affrètement au sein d'une entreprise de transport International en qualité d'affréteur et plus spécifiquement sur les flux Import-Export depuis et pour l'Allemagne et le Benelux. Fort des mes années d'expériences, j'ai pu acquérir des compétences techniques, une très bonne connaissance des marchés, une approche commerciale et des qualités humaines au sein d'une équipe. Ce qui m'a permis d'évoluer au poste de Responsable d'un service d'affrètement depuis le 1er Janvier 2017 et ai en charge l'animation et le management d'une équipe de 5 Affréteurs à l'international. D'un naturel dynamique, optimiste et fort de propositions, j'aime aller de l'avant !